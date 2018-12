L’attacco social del medico Enrico Scola di Minori contro il sindaco di Mercato San Severino

Si avvisano i cittadini della Costiera ad essere vigili in quanto è in corso da parte del sindaco di Mercato San Severino un pesante attacco al diritto alla salute:con menzogne e falsità,degne di querela per diffamazione, vuole impedire che si ricoverino pazienti dal P.O. Costa d’Amalfi all’ospedale Fucito di MSS.

Sfacciatamente ignora che tutto avviene secondo i protocolli aziendali in vigore ed il totale degli appoggi in PS è di 8 in 3 mesi,ovvero la media dello 0,18%,se non meno, delle prestazioni del PS di MSS(calcolando 40 in un anno su 22000 prestazione del PS del Fucito). Egli si sta scagliando contro i cittadini utenti del PS Costa d’Amalfi per questa misera percentuale,una vergogna!

Anzichè rivendicare che si attui quanto previsto,ovvero i 20 posti letto al P.O.Costa d’Amalfi,egli sceglie la via dell’egoismo e della propaganda:impedire i ricoveri da Castiglione .Si vergogni come uomo e come sindaco!

Della cosa è stato informato, dato il livello soprattutto politico della questione, il sindaco di Minori A.Reale, ma la vigilanza popolare deve sempre essere alta.

Si ricorda ancora che continua a mancare la reperibilità del rianimatore per i trasferimenti,come la carenza di personale,ma ora si aggiunge quest’altra urgenza creata dalla perfidia umana!