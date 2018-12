Atrani , hanno tentato di investire il vice sindaco Siravo. Solidarietà da Positanonews

Atrani, Costiera amalfitana. Un tentativo di investimento con un’auto al vice sindaco Michele Siravo qualche giorno fa di cui ancora non si sa nulla ci lascia alquanto basiti e sconcertati. L’amministrazione De Rosa ha cercato di mettere maggior ordine e legalità nell’amministrazione e nella gestione dei beni pubblici, non vorremmo che questo episodio sia legato a questo loro attivismo alla fine del mandato. Siravo non ci ha detto molto “Ho denunciato l’episodio, sono sereno”. Sul fatto indagano i carabinieri della Compagnia di Amalfi ed è interessata la Procura della Repubblica di Salerno speriamo che vengano subito individuati i responsabili . Qualsiasi sia il motivo diamo la nostra piena e totale solidarietà a Michele Siviero.