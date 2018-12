Atrani serata di festa per il Premio a Michele Buonocore, il servizio di Positanonews per la X edizione . Si sentiva la presenza del vigile – poeta Michele Buonocore, portato via da un male incurabile il 22 dicembre 2008. Noi della redazione lo ricordiamo quando venivamo in Costiera amalfitana per i nostri servizi su Positanonews, primo quotidiano online delle due Costiere, fra Amalfi e Ravello, le due gemme con Positano della Divina, la nostra tappa era sempre obbligata ad Atrani, sopratutto a Natale, e lo trovavamo sempre disponibile a spiegarci e raccontarci tanti retroscena sul paese che amava

Promossa dall’Associazione Mikibù e dal Comune di Atrani, l’iniziativa ha registrato anche quest’anno una sostenuta partecipazione di poeti cimentatisi con odi, in lingua ed in vernacolo, sul tema de “Il Tempo”.

Nel corso della serata, animata da piccoli coristi e da giovani voci liriche, sono consegnati i riconoscimenti ai vincitori delle due sezioni, Andrea Dipino di Amalfi con “Tiempo, oje vita mia”, e Maria Luisa Politi di Aprilia con “Tempo”.

La giuria composta da Maria Maddalena Buonocore, Francesco Criscuolo, Raffaella Martinelli, Teresa Vecchi, Nicola Castello, Enzo Del Pizzo, Adriano Buonocore, ha inoltre segnalato, per la sezione “Vernacolo”, Franco Bruno Vitolo di Cava de’ Tirreni e Teresa Mansi di Amalfi 2° posto ex aequo, Alessandro Bruno di Vietri sul Mare 3° classificato; per la sezione “Italiano”, Maria Pierluigi di Roma 2a classificata, Franco Lanciani di Casape e Andrea Cataldi di Amalfi 3° posto ex aequo.

Bello poi il concerto con “Passeggiando tra le note”, nella Chiesa di San Salvatore de’ Birecto, il soprano Colette Manciero, accompagnata al pianoforte da Luigi Angelo Maresca

Il concerto è dedicato al FAI Fondo Ambiente Italiano, con l’intervento del vice presidente FAI Campania Susy Camera D’Afflitto. Sicuramente la più bella iniziativa di Natale ad Atrani