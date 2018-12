Atrani piange Gerardo Vissicchio

Lutto per la comunità di Atrani

Il cuore buono di Gerardo Vissicchio si è fermato per sempre!

Un abbraccio affettuoso ai figli Filippo e Gabriele e alla famiglia tutta.

Don Geràrd, com’era simpaticamente conosciuto, rappresenta un pezzo della nostra vecchia Atrani che lentamente scompare sotto i colpi della modernità e della maledetta globalizzazione. Ma, per noi dai capelli bianchi, la figura di don Geràrd è strettamente legata alla tradizione del paese, alla sua storia nel secondo dopoguerra, allo zio don Gabriele e donna Marietta, probabili eredi di un tal Vissicchio, ricco imprenditore vissuto nel 1600 e ricordato dallo storico Matteo Camera.

Don Geràrd, …. un galantuomo di altri tempi!

Per anni, punto di riferimento delle attività commerciali locali in diversi settori fra cui la ceramica. E’ stato anche il pioniere nel campo dell’accoglienza tramite ” bed and breakfast”. In questo modo ha permesso a tanti, stranieri e non, giovani e meno giovani, di godere le bellezze della divina costiera.

Un esempio di laboriosità ed onestà.

Caro don Geràrd, per me, da piccolo, eri una specie di Babbo Natale. Ancora oggi ti rivedo alla guida dell’auto “Bianchi Giardiniera” di colore rosso, con la scritta “Dulciora”. Nella mia fantasia di bambino, t’immaginavo in giro per le vie del paese a distribuire dolci e caramelle. Ma c’era molto di più!

Come ho saputo, poi, da adulto, con i tuoi modi schivi ma sempre corretti, insieme ai prodotti dolciari, ai clienti dispensavi riservatezza, buone maniere e tanta professionalità.

Addio don Geràrd … riposa in pace!

Atrani, 10 dicembre 2018

Andrea Cavaliere