Atrani, fiocco azzurro per la nascita di Nicolò!

Fiocco azzurro e gioia immensa nelle famiglie Ferrara e Gambardella. E’ nato questa notte al Ruggi d’Aragona di Salerno, Nicolò Ferrara. Il pargolo, venuto alla luce alle 3 e 22, pesa 3.428 g per la felicità della mamma Marianna Gambardella e il papà Kristian, con il piccolo Emanuele di cinque anni. Una gran festa dunque per due famiglie tra Atrani e Tramonti, sia per i nonni Marcello e Maddalena, che per Salvatore e Rosa e gli zii Michele e Valentina. Tanti auguri dalla redazione di Positanonews per la nascita del piccolo Nicolò!