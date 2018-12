Atrani , prima del tentativo di investimento a Siravo minacce a funzionario. Incarico ad Antonio Nobile avvocato di Saviano. La vicenda del tentativo di investimento al vice sindaco Michele Siravo non è la sola che riguarda il Comune della Costiera amalfitana. Da parte dell’amministrazione De Rosa, che ricordiamo è subentrata in un contesto dove si sono verificate varie situazioni arrivate al tavolo della Procura della Repubblica di Salerno con la precedente amministrazione, nessuna dichiarazione ne comunicato. Spulciando l’albo pretorio veniamo a conoscenza di minacce subite da un funzionario , minacce tali da far costituire il Comune della Costa d’ Amalfi con un avvocato non di poco conto, parliamo di Antonio Nobile, l’avvocato di Saviano. Al Comune si stanno facendo varie operazioni di legalità, sopratutto nella regolarizzazione dei beni pubblici, basta scorrere appunto l’albo pretorio, forse rompendo un equilibrio che si basava su situazioni borderline. Noi di Positanonews siamo al fianco dell’amministrazione e contro chiunque usi le minacce o mezzi illegali contro chi opera nelle istituzioni. Atrani Comune delibera nomina avvocato per minacce

Chiediamo che tutti siano solidali col Comune di Atrani e anche le altre amministrazioni mostrino vicinanza perchè non ci sembrano davvero bei segnali