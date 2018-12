Atrani consiglio comunale bomba sulla gestione specchio acqueo, per Stelle Divine si procede per affidi diretti . Nel bailamme delle festività natalizie nella cittadina della Costiera amalfitana due cose da tenere d’ occhio. Intanto il progetto legato alla Calata della Stella , secolare come quella d’ Amalfi, ed esattamente il

” Progetto Stelle Divine – CUP I89F18000410003– Progetto cofinanziato con i fondi a

valere sul Programma Operativo Complementare (POC Campania 2014-2020) “Rigenerazione

Urbana, politiche per il Turismo e la Cultura”. Approvazione “Avviso pubblico esplorativo per la

ricerca di manifestazioni di interesse per la presentazione di progetti che, nell’ambito del progetto

Stelle Divine, promuovano la realizzazione della Calata della Stella e dello spettacolo pirotecnico” Qui abbiamo visto si procede con affidamenti diretti ed anche gli atti all’albo sono abbastanza recenti, sempre nel rispetto della legge, dalla parte dell’amministrazione De Rosa . Intanto c’è anche un consiglio comunale di fine anno “bomba”, sembrerebbe, non tanto perchè si vuole abusare di questo termine ma perchè la gestione di spazi acquei ovunque crea situazioni molto delicate .

AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE E’ CONVOCATO IN SESSIONE STRAORDINARIA PER IL

GIORNO 28.12.2018 ALLE ORE 11,00 IN PRIMA CONVOCAZIONE ED ALLE ORE 12,00 IN

SECONDA CONVOCAZIONE, PRESSO LA SALA CONSILIARE, PER DISCUTERE E

DELIBERARE SUL SEGUENTE:

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura Ed Approvazione Verbali Sedute Precedenti;

2. Ratifica Variazione Di Bilancio D.G. C. N.125 Del 30 Novembre 2018

3. Riconoscimento Debiti Fuori Bilancio Art. 194 Let. E) Relativi A Prestazioni Professionali

Per Incarichi Legali – Avv. Pansa. Integrazione.

4. Revisione Periodica Delle Partecipazioni Ex Art. 20 Del D.Lgs. 19/8/2016 N. 175 E Ss.Ii.

Ricognizione Partecipazioni Possedute Al 31/12/2017

5. Gestione specchio acqueo comunale in concessione demaniale al Comune di Atrani: Rinuncia alla

concessione e messa a bando pubblico_Provvedimenti”

6. “Fissazione ed adeguamento oneri ex art. 16 del DPR n° 380/2001 per le pratiche di sanatoria

agevolata (L. n° 47/85 ed art. 39 della L. n° 724/94)”