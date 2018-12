Dal Nob. Cav. Attilio De Lisa (Padre di Rocco e Vincenzo) del Comune di Sanza di riferimento a Mons. Antonio De Luca della Diocesi di Teggiano-Policastro attuale Referente Provinciale-Presidente Sezione Comune di Sanza Federazione Provincia di Salerno Associazione Nazionale Combattenti e Reduci + dipendente di ruolo dell’ASL Salerno al P.O.-Presidio Ospedaliero dell’Immacolata di Sapri con requisiti anche per mansioni superiori, arrivano e fatti recapitare al Presidente Vincenzo De Luca,Giunta e Consiglio Regione Campania + Sede Centrale in Via Nizza Salerno (anche Prefettura di Salerno,Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro Vallo della Lucania Salerno Benevento Avellino Napoli Caserta,Presidenza della Repubblica Italiana,Governo Italiano Presidenza del Consiglio dei Ministri,Santa Sede – Segreteria dello Stato Vaticano, Santa Romana Chiesa,Diocesi di Roma,Conferenza Episcopale Italiana,Diocesi di Roma,Diocesi di Teggiano-Policastro,Diocesi di Aversa,Diocesi di Vallo della Lucalia,Diocesi di Foggia-Bovino,Diocesi di Capua-Acireale-Fiesole-Perugia-Novara-Assisi,OPI Salerno,CISL Salerno,Ordine dei Medici di Salerno,Associazione Nazionale Combattenti e Reduci Federazione di Salerno compreso Presidente Prof. Antonio Landi,Cittadinanzattiva,Generali di Forze Armate Esercito Italiano Arma dei Carabinieri,Giudici,Avvocati,ecc.),gli auguri di Buon principio quindi di un Felice Anno nuovo 2019 augurando che sia per tutti pieno di Gioia,Pace e Serenità oltre l’avvenuto Santo Natale del 25 dicembre 2018 con la nascita di Gesù Bambino nostro Salvatore e Speranza vegli sempre sulla Luce del nostro cammino rivolto verso il Bene.