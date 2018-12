Arrivano a Sorrento al Mag Cafè i migliori panettoni della Costiera quelli di Giosuè della Buca di Bacco di Positano. Ancora un eccezionale successo per il bar “Bucca di Bacco” di Positano, il modello Elio Rispoli esportato anche nella Città del Tasso e bisogna accorrere per prenotare i panettoni in numero limitato .

Per tanti i panettoni di Giosuè Castellano , fra quelli artigianali, in numero limitato, sono considerati i migliori della Costiera amalfitana. Proprio perchè sono totalmente artigianali si esauriscono subito le scorte

Giosuè Castellano , che si tiene fuori dai circuiti mediatici di premi e gare, ultimamente diventate un circo grandemente commerciale e promozionale, visto che è concentrato sul lavoro e sulla famiglia, è considerato dagli estimatori fra i migliori pasticcieri in circolazione .

Il maestro chef sta dando da anni prova di grandissima versatilità e capacità: originario di Moiano, frazione di Vico Equense, Castellano ha deliziato i palati dei visitatori con i più classici dolci della tradizione campana, dai torroni dei morti, alle zeppole, fino ad arrivare ai roccocò, il tutto preparato con grande attenzione e maestria ed è diventato una vera e propria icona tra i pasticceri, immancabili anche i suoi panettoni che per la prima volta escono dal circuito positanese fino a Sorrento , sempre grazie alla inventiva di Elio Rispoli.