Aosta, due rinviati a giudizio per fallimento Stolemberg: coinvolto anche ex carabiniere di Tramonti

C’è anche un ex carabiniere originario di Tramonti tra i rinviati a giudizio per bancarotta fraudolenta ad Aosta. A rivelarlo è l’ANSA che parla del rinvio a giudizio, appunto, da parte del gup Giuseppe Colazingari di P.P., originario di Tramonti e G.P., di Candia Canavese.

L’accusa è come detto di bancarotta fraudolenta nell’ambito del procedimento per bancarotta fraudolenta seguito al fallimento, tra il 2013 e il 2014, della Stolemberg srl. La società in questione acquistò l’immobile della vecchia stazione della seggiovia, in località Staffal, a Gressoney La Trinitè.

Lo stesso procedimento è estinto nei confronti di R. G., di Torino, arrestato su ordinanza del gip di Aosta nel luglio 2017 e morto nel frattempo. Il 10 aprile 2019 partirà il processo. Le indagini della guardia di finanza sono state coordinate dal pm Eugenia Menichetti.

Tra l’altro, l’ex carabiniere, era finito in carcere con l’accusa di essere stato, nel 2014, il mandante dell’omicidio di Salvatore Germanò, ritenuto dagli inquirenti un ex ‘ndranghetista.