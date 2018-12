Anteprima del libro “I figli del Sole”, di Salvatore di Maio.

Era difficile la vita nella Napoli del dopoguerra, nei palazzi bombardati di via Marina, giovanissimi scugnizzi si inventavano l’esistenza, giorno dopo giorno, a loro era preclusa finanche la speranza.

Ma quello che Dio toglie, poi da, un angelo, uno dei tanti scugnizzi di Borgo degli orefici, don Mario Borrelli, a cui il destino aveva riservato la Fede ed una tonaca, cala in mezzo loro “una luce nelle tenebre” e gli fornisce un piatto caldo, un progetto di vita, ma soprattutto la speranza; il tutto concretizzato nella fondazione della “Casa dello scugnizzo”, una struttura, un miracolo che esiste ancora oggi a testimonianza di immutate necessità.

Dall’altra parte della Terra, in Australia, un grande scrittore australiano Morris West, viene a conoscenza della storia di don Mario e giunge a Napoli per conoscerla da vicino e raccontarla al popolo dei suoi lettori anglosassoni ed al resto del mondo, fissa la sua residenza a Sorrento.

Siamo nel 1956, dopo un anno di lavoro viene pubblicato il resoconto di quella sua esperienza “The children of the sun”, un saggio che descrive con lucida analisi ed onestà intellettuale le vicende italiane, indicando puntuale, precise responsabilità e forse per questo mai tradotta in italiano.

La copertina del nuovo libro

Veniamo ai giorni nostri, un ex scugnizzo, Salvatore Di Maio, ormai adulto, istruito, persona normale e padre di famiglia, si propone di tradurre in italiano, dopo oltre 60 anni l’opera di West ne scaturisce il volume “I figli del Sole”, un’opera ancora oggi di grande attualità, un contributo autentico alla storia di Napoli, del Mezzogiorno e dell’intero Paese; inoltre in molte parti del libro sono narrate vicende sorrentine che lo rendono oltremodo interessante anche per i lettori della Penisola.

L’opera di Di Maio ha visto la luce grazie a Melaine Bryan, figlia di Morris West, che cura con la “Morris West collection Pty-Ltd” il patrimonio letterario del padre, ella ha voluto rinunciare per due anni alle royalty ed ha sostenuto il progetto dando la possibilità di realizzarlo.

La “Fondazione Casa dello scugnizzo” ONLUS, da subito ha accolto e fatto proprio il progetto, e gli eredi dell’editore Sergio Manes, anch’egli un ex scugnizzo, continuatori della casa editrice “La Città del Sole” hanno pubblicato il volume.

Melaine Bryan, figlia di Morris West

La pubblicazione del libro, ISBN: 978-88-8292-502-4, 236 pagine, € 20,00, avverrà il giorno 20 dicembre 2018, la scheda è già presente on line; mentre la prima presentazione pubblica è prevista per i primi di gennaio.

Per coloro fossero interessati all’acquisto del volume “I FIGLI DEL SOLE”, occorre mandare una mail all’indirizzo figlidelsole@lacittadelsole.net, chi lo farà prima del 20 dicembre otterrà uno sconto del 30% e l’invio gratuito del libro.

Nella mail dovranno essere indicati: destinatario, indirizzo, CAP, località, provincia.

Per tutti coloro che sono residenti in Italia occorre effettuare un versamento di EUR 14,00 scegliendo una delle due modalità riportate di seguito:

1) Pagamento tramite Paypal al seguente link: paypal.me/lacittadelsole

2) Bonifico bancario – IBAN: IT90R0305801604100320306366 (CheBanca!)

Intestato a Giordano Manes

CAUSALE – Acquisto “Figli del Sole” – Nome, Cognome