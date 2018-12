Angelo Amato riconfermato alla presidenza del consorzio del limone

Il Consorzio di tutela del Limone della costa di Amalfi ha rinnovato le cariche sociali affidando, con un voto plebiscitario, la presidenza nuovamente ad Angelo Amato, che ha retto il Consorzio negli ultimi tre anni. Alla direzione generale è stata chiamata Chiara Gambardella, mentre per la vice presidenza è stato scelto Evaristo de Riso della sezione preparatori. Gli altri membri del consiglio di amministrazione risultano scelti Michela Mansi ravellese, produttore, l’amalfitano Rino Gorga, il maiorese Buonaventura Landi ed il minorese Michele Ruocco quale confezionatore.

L’intervento del presidente Amato ha sollecitato l’attenzione dei presenti soprattutto sulll’aumento notevole del numero dei soci a testimonianza della validità del consorzio ed il forte assestamento del marchio in campo nazionale. Ultima importante ed invisiva operazione è riosultato l’accordo con la facoltà di Agraria della Federico II di Napoli per corsi di formazione sul campo.

Gaspare Apicella