Vico Equense. Ancora un incidente sulla SS 163 per Positano tra i Colli di San Pietro di Piano di Sorrento e Tordigliano questa domenica 16 dicembre alle 16 circa. Sul posto i carabinieri del nucleo operativo di Sorrento e l’ambulanza del 118.

Con il sole ogni domenica la Statale è percorsa da centinaia di motociclette, molte fanno il circuito Napoli – Salerno con la Costiera amalfitana a fare da anello, con incidenti frequenti nel tratto Cetara – Capo d’ Orso e , appunto, Tordigliano.

Questa volta si tratta di uno scontro frontale tra una motocicletta , con a bordo due persone, e un’auto a seguito del quale si sono formate lunghe code. I due centauri sono stati trasportati presso l’ospedale di Sorrento per le cure e gli accertamenti del caso.

Positanonews sul posto.

AGGIORNAMENTI

Lunedì 17 dicembre 2018 . Dalle prime indiscrezioni la motocicletta proveniente dalla Penisola sorrentina in direzione Amalfi , sarebbe scivolata perdendo il controllo e finendo quindi nell’altra corsia scontrandosi frontalmente con l’auto che proveniva da Positano. I ragazzi non avrebbero subito gravi ferite per fortuna. Grande paura e choc per la donna che si trovava a portare tranquillamente l’auto mentre procedeva nella sua corsia nella direzione opposta.