Anastasio va in finale di X Factor, festa a Meta di Sorrento

Anastasio in finale! E’ un urlo a Meta a Sorrento e in tutta la Penisola Sorrentina “Se uniamo Battiato, Sgalambro (autore dei 17 versi della canzone, ndr) e Anastasio viene fuori una miscela esplosiva che racconta un suo sogno”. Mara Maionchi ha presentato così l’esibizione di Anastasio nella semifinale dell’edizione 2018 di X Factor. Il 21enne rapper di Meta di Sorrento ha reinterpretato ‘La Porta dello spavento Supremo’, brano di Franco Battiato contenuto nell’album ‘Dieci stratagemmi – Attraversare il mare per ingannare il cielo’ (pubblicato nel 2004) recitando come se fosse sul palco di un teatro. Al termine della performance, la giudice ha commentato: “Anastasio fa dei sogni come lui: che fanno paura. Entra nella vita degli altri senza alcun rispetto. Ho sempre detto che è un disturbatore”

Il talent show va in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno