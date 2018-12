Anastasio risponde dopo dei like ai post di Salvini “Mi urlate fascista, ma voi cosa avete capito di me?”

Voi che mi additate, inquisitori del web, con quanta superficialitá mi avete processato?

Con quanta superficialità processate le persone?

Voi che condannate per un like, per un titolone, senza un confronto, per voi la politica é uno slogan.

Siete tifoserie.

Io sono Marco Anastasio, tifo Napoli, e, col vostro permesso, io me ne tornerei a fare musica.