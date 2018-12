Anastasio Mastellone e Sarri da Sorrento a Meta fino a X Factor con la fede per il Napoli . Un retroscena simpatico pubblicato sul profilo facebook del commendatore Gaetano Mastellone, quando ha portato Anastasio da Sarri per un autografo del tutto particolare, come potete vedere dalle foto.. A quanto pare Mastellone ha avuto fiuto sia per Anastasio che per il risultato della partita , una vittoria straordinaria del Napoli con la Juve a Torino . Qui un video insolito del “Sarrista” Anastasio