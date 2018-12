Anacapri. Nella notte distrutto il parchimetro di Via Nuova del Faro e rubato parte dell’incasso

Anacapri. Durante la notte dei vandali hanno distrutto del parchimetro di Via Nuova del Faro, che consente l’acquisto dei ticket per sostare nel parcheggio comunale poco distante. La colonnina è stata danneggiata e sono state distrutte le apparecchiature elettroniche presenti al suo interno, con il chiaro intento di sottrarre l’incasso presente. Gli autori del gesto sono riusciti a rubare le monete mentre non hanno avuto accesso alle banconote che sono custodite in una cassetta provvista di chiusura di sicurezza; in ogni caso non è stato ancora possibile quantificare l’entità della somma sottratta. La polizia municipale ed i carabinieri della locale stazione stanno eseguendo tutti i controlli per cercare di individuare i colpevoli del gesto, ma si tratta di un lavoro molto difficile in quanto la zona è sprovvista di telecamere di videosorveglianza. A tal proposito i cittadini richiedono un potenziamento del circuito di sorveglianza per poter rendere l’isola più sicura.