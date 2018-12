Amalfi, tentato acquisto con venti euro falsi: denunciato 57enne di Tramonti

E’ scattata la denuncia a piede libero, per l’uomo che ieri mattina avrebbe tentato il raggiro in una pescheria del centro storico di Amalfi, tentando di pagare i prodotti acquistati per il pranzo di Natale con un biglietto da venti euro rivelatosi falsificato. L’addetta alla cassa è stata lesta a rilevare l’irregolarità della banconota e a rifiutarla, segnalando l’accaduto alle forze dell’ordine.

Protagonista del tentato raggiro è un 57enne di Tramonti, che è stato fermato dai Carabinieri della Stazione di Amalfi e portato in caserma. Dalla perquisizione personale è risultato essere in possesso di tre biglietti da 20 euro falsi. L’uomo, incensurato, è stato denunciato a piede libero. Le banconote sono state sottoposte a sequestro.