Un nuovo importante intervento di riqualificazione e di messa in sicurezza è in atto da alcuni giorni nella popolosa frazione di Pogerola, dove l’amministrazione comunale di Amalfi, guidata dal sindaco Daniele Milano, ha dato il via a una serie di lavori necessari alla sistemazione della rete idrica di convogliamento delle acque e di alcuni tratti di strada.

Gli interventi di riqualificazione della frazione di Pogerola di Amalfi, i cui fondi fanno capo a residui della l.r. 51/78, sono stati disposti in un’ottica di potenziamento dei servizi e di miglioramento dell’assetto urbano delle zone periferiche di Amalfi a cui l’amministrazione comunale ha destinato la propria attenzione sin dal suo insediamento.

L’intervento nello specifico riguarda la messa in sicurezza di alcuni tratti di costone roccioso prospiciente via Castello attraverso il rafforzamento corticale; la sistemazione del parapetto lungo il tratto terminale di via Castello e del selciato in pietra, con relative finiture; la realizzazione di una linea di fogna per le acque bianche, con relativi pozzetti e griglie, lungo via Papa Leone X.

A questo si aggiunge il rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso per il tratto terminale di via Papa Leone X e della rampa di accesso alla piazzola parcheggio subito a monte.

«I lavori in via di realizzazione rientrano in quel quadro di interventi predisposti nelle frazioni di Amalfi per potenziare i servizi, eliminare pericoli incombenti, migliorare l’arredo urbano – riferisce l’Assessore ai Lavori Pubblici Matteo Bottone –Continua l’impegno della nostra amministrazione per la cura del territorio comunale».