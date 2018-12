Amalfi: Si apre la Campagna adesioni 2018/19 della Pubblica Assistenza Millenium Costa d’Amalfi.

Si apre la Campagna adesioni 2018/19 della Pubblica Assistenza Millenium Costa d’Amalfi.

Essere Volontari, per venire incontro ai bisogni ed alle esigenze del nostro Territorio, bello e fragile, affascinante ed aspro.

Da puest’anno, la novità è rappresentata dal nescente GRUPPO GIOVANI, creato per esaudire il desiderio di partecipazione dei ragazzi dai 12 anni in su. Un esperienza di crescita da non perdere, per formarsi quali nuove leve e divenire i protagonisti del Domani.

Dal 20 gennaio avranno inizio i corsi di formazione, attraverso i quali si acquisiranno la consapevolezza del ruolo e Dell’impegno che i Volontari hanno oltre che, le capacità tecniche necessarie per attivarsi nei campi della PROTEZIONE CIVILE dei TRASPORTI SOCIALI e del PRIMO SOCCORSO.

Essere VOLONTARI, UNO STILE DI VITA!