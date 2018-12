Amalfi. Rubato un camion all’interno del cantiere dell’hotel “Il Saraceno”. Le forze dell’ordine indagano

Amalfi. Nella notte tra sabato e domenica dei ladri si sono introdotti all’interno del cantiere dell’hotel “Il Saraceno” sottraendo un autocarro di proprietà di una delle ditte locali che stanno lavorando alla ristrutturazione dell’albergo, un camion “Iveco” con una gru “Fassi”. I malintenzionati hanno agito durante il fine settimana e con la complicità della notte ben certi di non trovare nessuno e di poter agire indisturbati. Inoltre ben sapevano che il camion si trovava parcheggiato all’interno del cantiere e non hanno avuto problemi a metterlo in moto e fuggire verso la penisola sorrentina. Le forze dell’ordine hanno aperto le indagini e stanno visionando le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti sulla zona nel tentativo di risalire agli autori del furto