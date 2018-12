Amalfi. Qualche giorno di vacanza per l’attrice e cantante americana Peyton List

Amalfi. La bellezza della costiera amalfitana attrae tantissimi turisti e personaggi famosi durante il periodo estivo. Ma anche nei mesi più freddi c’è chi decide di trascorrere qualche giorno di relax nella nostra terra, per poter godere la maggiore tranquillità che si vive in questo periodo dell’anno. A regalarsi una vacanza in costiera questa volta è Peyton List, la bella attrice e cantante americana conosciuta da molti per aver interpretato recentemente Spider Man 2. L’attrice è rimasta incantata dalle bellezze del posto e ha documentato il tutto con degli scatti postati su Instragram.