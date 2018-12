Amalfi. Omaggio ad Andrea Papariello, scomparso lo scorso agosto. La sua immagine diventa un pastore di un presepe privato

Amalfi. Lo scorso agosto moriva uno dei simboli della città della costiera. Stiamo parlando di Andrea Papariello, da sempre presente nei momenti importanti di Amalfi, come la regata storica, la banda folcloristica di fine anno, la deposizione del Bambinello nei presepi cittadini e nella processione di Sant’Andrea, del quale era grande devoto. Tanto è vero che il suo funerale si trasformò in una sorta di festa, con tantissime persone a rendergli omaggio, il suono delle trombe del corteo storico di Amalfi ed i suoi amici che gli hanno reso l’ultimo saluto con la corsa del feretro lungo la monumentale scala del Duomo, proprio come avviene con la statua di Sant’Andrea. Ed ora il maestro presepiale Aniello Accardo, di Torre del Greco, ha voluto rendergli omaggio, trasformando la sua immagine in un pastore di terracotta, commissionatogli da Francesco Cordoglio ed ora installato in un presepe di un privato amalfitano. La statua di Papariello è stata collocata in un posto d’onore, accanto alla Sacra Famiglia.

Foto di Francesco Acampora