Amalfi, lettere a Babbo Natale su carta a mano. Ecco l’iniziativa per i più piccoli

Amalfi. Ci sarà una corrispondenza speciale per Babbo Natale, che riceverà delle lettere in carta a mano d’Amalfi. Questa è l’iniziativa con cui si omaggia la manifattura della carta, ereditata dall’Antica Repubblica Marinara, che verrà insegnata a più piccoli. Ci sarà infatti un laboratorio, che guiderà i bambini nella realizzazione di una letterina personalizzata e unica nel suo genere. L’ultimo appuntamento per questo anno è al Museo della Carta sabato 22 dicembre, dalle 16.00 alle 18.00. Utilizzando gli strumenti e le tecniche che hanno donato alla Città di Amalfi la gloriosa tradizione della carta a mano, i bambini realizzeranno sin dall’impasto a base di cellulosa la loro lettera di Natale.