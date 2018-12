Amalfi. La tradizionale esibizione del “Capodanno Folk Amalfitano” per la gioia di residenti e turisti – Video

Amalfi. Il pomeriggio di Santo Stefano è all’insegna della tradizione. Alle 16.30 in Piazza Duomo dove, tra due ali di folla, ha sfilato la banda “Capodanno Folk Amalfitano” che ha eseguito caratteristici brani della tradizione popolare. Il gruppo ha portato sulla scala monumentale dello storico Duomo e tra le strade della città della costiera con i classici antichi strumenti. Il suono di putipù, triccheballacche, castagnelle, tamburelli, scetavajasse ed altri ancora richiama subito alla mente l’aria di festa attirando non solo gli amalfitani ma anche i tanti turisti che hanno deciso di trascorrere le festività natalizie in costiera. La tradizionale tombolata musicale curata dall’associazione Orizzonti Sereni, invece, è stata spostata al 29 dicembre nel salone Morelli. La caratteristica di questa particolare tombolata consiste proprio, come si può facilmente dedurre dal nome, dall’affiancare il classico gioco con i numeri della smorfia napoletana alle musiche che animeranno l’evento e faranno ballare tutti coloro che decideranno di partecipare regalandosi qualche ora di divertimento.