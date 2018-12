Amalfi. La rivista inglese “The Telegraph” riconosce l’Hotel Santa Caterina tra le migliori strutture ricettive in cui rilassarsi

Amalfi. Ancora un riconoscimento per la costiera amalfitana e la sua ospitalità. Questa volta viene dal famoso giornale inglese “The Telegraph”, che indica l’Hotel Santa Caterina di Amalfi tra le migliori strutture ricettive in cui regalarsi una vacanza rilassante, grazie anche alla sua posizione in una villa affacciata sul mare. Nell’articolo si legge: “Questa parte del sud ovest dell’Italia è un bellissimo mosaico di scogliere a picco sul mare, incantevoli villaggi di pescatori, frutteti e giardini verdeggianti. L’Hotel Santa Caterina, sulla Costiera Amalfitana, è gestito dalla stessa famiglia sin dalla sua apertura, nel 1904. Un rifugio riposante ricco di terrazze, giardini e agrumeti: qui il suono orchestrale dell’oceano offre uno sfondo costante e melodico alla più tranquilla tra le fughe”. Non c’è che dire, un bel riconoscimento sia per la struttura che per tutta la costiera amalfitana che vede meritatamente apprezzata la propria natura di luogo ospitale e ricco di bellezze naturali, ideale per staccare la spina e dedicarsi a se stessi.