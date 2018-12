AMALFI LA CASSAZIONE CONFERMA ANNULLAMENTO SEQUESTRO PER STABILIMENTI BALNEARI, MA NON FINISCE QUI

Amalfi. La Cassazione conferma, indirettamente, l’annullamento del sequestro preventivo per gli stabilimenti balneari dichiarando l’inammissibilità del Ricordo del pubblico Ministero del Tribunale di Salerno. Il 31 luglio scorso il riesame aveva annullato il il decreto di sequestro preventivo dei lidi Stella Maris, Silver Moon, Mar di Cobalto e Marina Grande. Una situazione controversa che si perde negli anni fra contestazioni di abusi edilizi prescritti, ove su parte privata, ma con la problematica demaniale. La vicenda penale continua presso il Tribunale di Salerno , mentre la patata bollente passa anche agli uffici amministrativi ed urbanistici del Comune. L’amministrazione Milano si ritrova un problema che nasce però con precedenti amministrazioni, non facile da gestire e non è finita qui .