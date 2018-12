Amalfi “Costruttori di dialogo” . Premiato il Questore Annino Gargano

ia questa sera ad Amalfi la XXVI edizione di “Amalfi Canta il Natale”, l’evento musicale organizzato dalla Diocesi in collaborazione con il Comune di Amalfi e il Consorzio Amalfi di Qualità e, nel corso del quale, già da qualche anno, vengono assegnati i Premi “Siate Costruttori di dialogo: Amalfi ed il Suo Apostolo, Ponte tra Oriente e Occidente”.

Il riconoscimento, collegato alla manifestazione canora, per questa quarta edizione, è stato assegnato dalla commissione al questore Annino Gargano, Dirigente dell’Ufficio Centrale Ispettivo della Polizia di Stato, amalfitano, con la seguente motivazione: «Animato da spirito di servizio, con passione ed impegno profuso nella società civile e nella comunità cattolica amalfitana, è certamente esempio di integrità morale e modello di riferimento per i giovani. Il neo questore dott. Annino Gargano per l’altissimo senso del dovere, lo spirito di sacrificio, il valore della famiglia e delle proprie origini, miste ad un’innata sensibilità umana, rappresenta un esemplare testimone di quei valori propri dei costruttori di pace e di dialogo».

Il premio al dott. Gargano sarà consegnato dall’Arcivescovo durante la serata del 28 dicembre in Cattedrale.

L’intento del premio è di dar merito a uomini e donne di buona volontà del territorio costiero o che con esso hanno stretto ed intessuto rapporti, i quali si prodigano nel costruire il dialogo e promuovere la fratellanza e la pace, in cui “Oriente e Occidente”, non rappresentano solo un ambito geografico, ma un “simbolico ponte” che talvolta unisce ciò che altrimenti sarebbe inevitabilmente diviso.

Le serate saranno trasmesse in diretta streaming dal Centro Televisivo Cattedrale di Amalfi sulla piattaforma YouTube.