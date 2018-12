Amalfi citata in un video dal noto personaggio social Marco Montemagno

Marco Montemagno, detto “Monty”, è un noto personaggio social della nostra epoca, ma prima di essere un personaggio social così noto, con oltre 1 milione di followers su Facebook, ha lavorato per SkyTg24, dove diffondeva nozioni riguardanti la rete e le novità tecnologiche. Ancor prima era un blogger: fondò “Blogsfere” che poi ha venduto al noto giornale di Economia “Il Sole 24 Ore”. In questo caso ci spiega come si potrebbe comprare e vendere una casa con l’aiuto della tecnologia e di internet. Secondo Marco, la cosa attualmente funzionerebbe in maniera macchinosa, dato che ci sarebbero tantissime difficoltà inerenti al trovare personale qualificato innanzitutto: come veri e propri agenti immobiliari che sappiano fare davvero molto bene il proprio mestiere. E poi riuscire ad evitare tutti i disguidi causati dalle banche e dal rilascio dei mutui sarebbe un’impresa ardua. La sua nuova concezione di acquistare e vendere casa ve la mostriamo in questo video, tutto da seguire, in cui cita la nota località che presta il nome alla Costiera Amalfitana, ovvero Amalfi.