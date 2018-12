Amalfi e Atrani piangono Annamaria Santoro. Lutto in Costiera amalfitana proprio alla anti vigilia di Natale . Una donna molto fedele . Uno dei suoi ultimi pensieri era rivolto alla preghiera, il suo profilo facebook con frasi dal cuore

IL MOMENTO PIÙ BELLO

“Sai qual è il momento più bello della giornata?

È quando si prega, perché si parla con chi più si ama”

Chiara L.

Nun c’è niente de più bello de na persona in rinascita.

Quanno s’ariarza dopo na caduta,

dopo na tempesta e ritorna più forte e bella de prima.

Con qualche cicatrice in più ner core sotto la pelle,

ma co la voglia de stravorge er monno, anche solo co un sorriso.