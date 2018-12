Amalfi e Atrani piangono Annamaria Santoro. La vigilia di Natale i funerali

Amalfi e Atrani piangono Annamaria Santoro. Aveva solo sessanta anni, lascia il marito Gerardo, i figli Pietro e Caterina, la nuora Irene e i cari nipoti Noemi e Daniel ma sopratutto tanti amici Era amata da tanti è un lutto sentito in Costiera amalfitana per la scomparsa di una persona così buona e amata, e i funerali si terranno alle 16 in Cattedrale proprio lunedì 24 dicembre alla vigilia di Natale .

«Ciao Annamaria sei volata in cielo con gli angeli proprio a Natale ti accolgano Maria e Gesù, fai festa insieme con tutti loro in Paradiso» è il messaggio che monsignor Michele Fusco, vescovo della Diocesi di Sulmona-Valva, che ha conosciuto quando era parroco ad Amalfi.

Una donna molto fedele e vicina alla Chiesa e al Sociale .

«Solo silenzio e preghiera. Ogni parola, foto o gesto non potrebbe mai raccontare sufficientemente l’immenso dolore di questi istanti. Confido in Dio e nel suo Amore infinito che saprà colmare quest’ennesima ferita. Hai testimoniato con gioia il Vangelo di Cristo, sempre, anche nei momenti più difficili. Grazie Annamaria!», scrive don Andrea Alfieri.

Uno dei suoi ultimi pensieri era rivolto alla preghiera, il suo profilo facebook con frasi dal cuore

IL MOMENTO PIÙ BELLO

“Sai qual è il momento più bello della giornata?

È quando si prega, perché si parla con chi più si ama”