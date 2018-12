Amalfi: Addio allo Chef Nando Vicidomini

Un altro lutto doloroso ed un addio difficile da affrontare per i cittadini di Amalfi: la perdita Fernando Vicidomini, detto Nando, un uomo umile e un grande chef amato da tanti in Costiera, è un boccone amaro da digerire per tutti.

Nando rimarrà impresso nel cuore di tutti con il suo grande sorriso contagioso.

Condoglianze alla famiglia da Positanonews!

Riposa in pace Nando.