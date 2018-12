Alessandro Gargiulo da Praiano a Piano di Sorrento ai vertici dei vigili? Ma lo insidia Michele Galano. La fine dell’anno porta spostamenti nei comandi della Polizia Municipale così sembra che , dopo Ravello , di cui abbiamo parlato oggi pomeriggio ( da Ravello vi sono spesso spostamenti, anche a Sorrento , ndr ) , in Costiera amalfitana anche il comandante della polizia municipale di Praiano Alessandro Gargiulo voglia spostarsi, dalla Costa d’Amalfi alla sua cittadina che , da carottese doc, vorrebbe come sua sede. Forse è questo uno dei motivi della sua rinuncia all’entrata in Consiglio Comunale con l’amministrazione di Vincenzo Iaccarino, per poter usufruire della mobilità… Staremo a vedere, intanto dopo che Aversa ha lasciato è vuota la casella D4, casella alla quale potrebbe ambire anche Michele Galano vincitore di concorso a Pimonte sui Monti Lattari e in ballottaggio per il posto di comandante… Insomma i ruoli ai vertici della polizia municipale sono molto ambiti, ma anche trampolino di lancio per la politica, vedi Rosa Russo comandante a Massa Lubrense, fra le politiche carottesi più forti in Penisola Sorrentina, oppure Sergio Ponticorvo che a Positano è sia comandante dei vigili che capo dell’ufficio tecnico , assessore a Piano. Caselle di un certo rilievo dunque , ma oltre a Piano anche nella vicina Sant’Agnello fra un paio d’anni ci dovrebbe essere un avvicendamento per Nello Gargiulo, sicuramente ruoli cruciale e determinanti nella vita amministrativa di un paese.