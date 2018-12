Al Via Sanremo Giovani con Baudo e Rovazzi, ecco come è andata Alberto Bianchieri, il primo cittadino della terra dei cachi, ha le idee chiare: «Quando Baudo è a Sanremo è lui il sindaco ed io il suo vice». Il co-conduttore Fabio Rovazzi non è da meno: «Andiamo a comandare qui lo posso dire solo perché tanto comanda lui, Pippo». E lui comanda come in un sogno sospeso, tornato ai suoi primi Festival, nel salone del casinò: «Era il 1968, esordivo dopo l’anno tragico di Tenco», ricorda e non smetterebbe più di ricordare e di raccontare, non fosse che questo è Sanremo Giovani, e lui questi giovanotti li guarda un po’ stranito dall’alto («molto alto», sottolinea il suo partner) delle sue 82 primavere. All’Ariston oggi comanda Clauditel, il Baglionissimo che fa sharissimo, e domattina sarà lui a spiegare il suo cast, i suoi big, veri e presunti. È lui oggi il dittatore artistico, e Pippo un po’ rimpiange di non averlo reclamato lui, a suo tempo, quel titolo, quando da presentatore si fece padre-padrone della kermesse, reinventandola, scrivendone persino la sigla. Lo chiamavano Bauditel, Sua Pippità, il Baudillo. «Ora sono tornato ai concorsi di voci nuove», riflette a voce alta, riporta Federico Vacalevre sul Mattino di Napoli .

Ma di voci nuove non sembrano essercene molte in questo Sanremo Giovani in edizione con doppia serata in diretta su Raiuno, 24 concorrenti in lizza per due posti al Festivalone vero e proprio: dal 5 al 9 febbraio se la vedranno con i big. Nell’era dei talent show le selezioni di Sanremo riciclano un po’ di reduci dai talent e poppettari senza brio, quasi a confermare il disagio per i giovani suoni che piacciono ai ragazzi italiani: poco rap, finta trap, scarsa attenzione alla tracimante scena indie-pop, unico segnale di vitalità l’abbondanza di italiani di seconda generazione (che cosa ne penserà Salvini?). Così tocca al veterosanremismo baudiano, con sbiaditi spuzzi rovazziani, provare a impacchettare la gara tra illustri carneadi: Federica Abbate (firma di hit come «Roma-Bangkok», «Amore eternit», «Nessun grado di separazione»), Andrea Biagioni, Diego Conti, Deschema, il cubano Einar, Fedrix&Flaw, Fosco17, Marte Marasco, Giulia Mutti, Ros, Symo e Wepro sfilano senza suscitare grandi emozioni, e la giuria (Annalisa, incisiva in questo ruolo persino meno che in quello canoro, Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Fiorella Mannoia) presieduta da Luca Barbarossa finisce persino per dirlo. Con furbizia acchiappaudience, allora, lo show alterna le esibizioni e le televotazioni dei Giovani con l’annuncio del cast dei Campioni: undici nella prima manche, altri undici stasera. Quasi un sondaggio su quanto importa agli italiani del Festival. Se basta un Einar, il vincitore della manche promosso Campione sul campo, se basta l’attesa per sapere chi sarà in gara tra i big a far vincere a Raiuno la gara degli ascolti (l’anno scorso successe, quest’anno le serate sono diventate due), beh siamo davvero un popolo di santi, poeti, navigatori, neosovranisti e sanremodipendenti.

Stasera, intanto, tocca ad altri dodici Giovani (i campani La Zero, Mescalina e Sisma, più Angelucci, Cannella, Cordio, La Rua, Le Ore, Mahmood, Francesca Miola, Nyvinne e Saita). E all’annuncio di altri undici big, destinati a completare il cast sfidando quelli già annunciati. Ex vincitori come Simone Cristicchi («Abbi cura di me») e Il Volo («Musica che resta»); primedonne di ritorno come Loredana Bertè («Cosa ti aspetti da me»), Paola Turci («L’ultimo ostacolo») e Anna Tatangelo («Le nostre anime di notte»); ma soprattutto un fornito drappello di rappresentanti delle nuove scene: quella rap dell’irpino Ghemon («Rose viola»), quella rock degli Zen Circus («L’amore è una dittatura»), quella indie-cantautorale di Motta («Dov’è l’Italia» il titolo più che promettente), fresco di Premio Tenco. Come Il Volo, si rimette in gioco Nek («Mi farò trovare pronto») e anche due giovani big esplosi nell’anno che sta finendo: Ultimo («I tuoi particolari»), vincitore l’anno scorso tra le Nuove Proposte e tra i favoriti per febbraio; e Irama («La ragazza con il cuore di latta», citazione, chissà se voluta, da Fabri Fibra), vincitore della diciassettesima edizione di «Amici». Un Sanremo rinnovato, più di quanto Baglioni abbia osato l’anno scorso, almeno a giudicare da questo elenco a metà. A completarlo stasera potrebbe arrivare, tra gli altri, i nomi di Nino D’Angelo con Livio Cori, di Achille Lauro con il suo sambarap, forse persino degli Ex Otago. Il Festival cambia pagina? Ultima notizia: Rocco Papaleo condurrà il DopoFestival.