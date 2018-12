AIDS un male ancora non debellato, UNICEF denuncia migliaia di adolescenti contagiati. Da Vico Equense sensibilizzazione

Vico Equense . Come ogni anno, il *1° dicembre* si celebra la *Giornata mondiale di lotta all’AIDS*, che ha lo scopo di accrescere la coscienza della epidemia mondiale di AIDS dovuta alla diffusione del virus *HIV* che dagli anni Ottanta ha ucciso milioni di persone, diventando una delle epidemie più distruttive che la storia ricordi.

*Unicef* ci ricorda che ancora oggi purtroppo ogni 2 minuti un adolescente viene contagiato dal virus e che i progressi per fermare l’infezione nel mondo sono estremamente lenti.

I dati dell’*Istituto Superiore di Sanità* riportano nell’ultimo anno 3443 nuovi casi di HIV, in linea con la media europea. L’incidenza più alta è stata osservata tra le persone nella fascia 25-29 anni. La modalità di trasmissione principale tra le nuove diagnosi è attraverso i rapporti eterosessuali. Il 78% dei nuovi casi sono uomini, cresce la quota di diagnosi tardive e diminuisce la frequenza di persone che hanno effettuato il test negli ultimi due anni.

Per l’occasione la *Commissione Pari Opportunità* del Comune di *Vico Equense* ha avviato un percorso di informazione e sensibilizzazione in città, saranno promossi nei prossimi mesi momenti di approfondimento con esperti ed associazioni insieme alle scuole, alle famiglie e alla cittadinanza tutta, per dare un’informazione corretta e consapevole sulle infezioni a trasmissione sessuale (IST), contrastare ogni forma di pregiudizio e sierofobia e per portare nel prossimo “*Giugno salute e benessere*” eventi in città di confronto e informazione finalizzati ad accresce consapevolezza e conoscenza sull’HIV e le *IST*