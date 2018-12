Agerola. Triste cenone della vigilia per un boss latitante della camorra locale, arrestato grazie ad un blitz delle forze dell’ordine

Agerola. Durante il cenone della vigilia di Natale, intorno alle 22.00, gli agenti del commissariato di Castellammare di Stabia hanno effettuato un blitz in un appartamento perché, in base alle informazioni ed alle indagini, sapevano essere il luogo in cui si nascondeva il 34enne Giovanni Gentile, un boss attualmente reggente del clan di camorra agerolese legato agli Afeltra di Pimonte. L’uomo era latitante da quasi un mese e finalmente le forze dell’ordine sono riuscite a trarlo in arresto. Giovanni Gentile lo scorso 5 dicembre era riuscito a sfuggire all’operazione della Polizia, denominata “Olimpo”, che aveva portato all’arresto di tredici persone tra i quali i capi di quattro clan camorristici locali accusati di estorsione. Ora, dopo aver assicurato alla giustizia anche Gentile, restano ancora da catturare due boss latitanti, Antonio Di Martino e Raffaele Afeltra.