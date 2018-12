Agerola, Palazzetto dello Sport: ratificata la concessione con la Massalubrense Nuoto

Agerola. Ieri c’è stata la firma per la concessione del Palazzetto dello sport. Il sindaco di Agerola Luca Mascolo, ha comunicato sui social che c’è stata la ratifica del contratto con cui sarà dato in gestione l’impianto polivalente intitolato all’ex sindaco Alfonso Criscuolo alla Massa Lubrense nuoto ASSD srl. “Sacrificio, passione, perseveranza, allenamento e lavoro di squadra sono stati gli ingredienti per raggiungere questo grande risultato. Un risultato atteso che finalmente diventa reale.” Queste sono le parole spese dal primo cittadino agerolese. Dopo la deliberazione di giunta in ottobre, la società massese, l’unica ad aver partecipato al procedimento aperto di affidamento di gestione del complesso a gennaio, è in pieno possesso dei requisiti per rendere fruibile e funzionante la struttura situata nella frazione di Campora.