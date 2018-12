Agerola, il “nostro” Edoardo Ciotola dottore in Lingue per la seconda volta con 110 e lode

Nella giornata di ieri il nostro Edoardo Ciotola, collaboratore di Positanonews da ormai quattro anni, si è laureato per la seconda volta in Lingue all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli.

La laurea magistrale in “Lingue moderne per la comunicazione e cooperazione internazionale” ottenuta con il punteggio di 110 e lode, spiega Edoardo, è la sua più grande soddisfazione di quest’anno che sta per concludersi.

Nella sua tesi intitolata “L’evoluzione del linguaggio: scrivere per gli algoritmi” Edoardo ha analizzato il cambiamento del linguaggio in questa epoca storica. “Il linguaggio cambia da sempre – spiega Ciotola – ma negli ultimi 10 anni nella lingua italiana c’è stato un aumento esponenziale di neologismi rispetto al passato, derivanti soprattutto dall’inglese”.

Edoardo ha anche dedicato un paragrafo ai neologismi legati al mondo dell’informazione e ha parlato di un’esperienza reale: quella di redattore di Positanonews.

Da parte di Positanonews tutta i migliori auguri per il suo futuro!