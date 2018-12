Agerola non è Natale per Pianillo. Via Roma al buio . A dirlo con un post Silvio Imperati dove si parla delle problematiche della zona della cittadina dei Monti Lattari che si affaccia sulla Costiera amalfitana

Cari amici da cittadino che nutre un amore incondizionato per il nostro amato paese, vi sottopongo una mia idea per il rilancio del centro “storico-commerciale” di via Roma e della frazione Pianillo.

Con l’avvicinarsi delle feste natalizie a tutti noi viene un po di nostalgia dei tempi passati; sarò un pure un nostalgico ma vedere il deserto di via Roma (attuale) dove prima c’erano vetrine dei negozi addobbati a festa ed il pullulare di persone (agerolesi e non) mi sono chiesto come poter dare una scossa al corso che fu il cuore pulsante di Agerola.

Sono arrivato ad una conclusione che la prima cosa da fare è renderla vivibile ed usufruibile ai nostri concittadini e non lasciandola diventare solo una bretella di collegamento tra la costiera e i paesi stabiesi.

Una cosa semplice da pensare sarebbe quella di far un semplice senso unico così si prenderebbero 2 piccioni con una fava, si rivaluterebbe la parte alta di Pianillo e si renderebbe vivibile Via Roma con un bel marciapiede ed una fioriera che lo delimiterebbe ed abbellirebbe contemporaneamente.

Pur capendo che questo per qualcuno è un’utopia, mentre per molti commercianti e molti cittadini che vi abitano è una cosa che ormai deve diventare realtà, si sa che questo intervento abbisogna di una fase di progettazione di medio termine quindi per limitare quell’ effetto delle serrande chiuse e listate quasi a lutto bisognerebbe quantomeno secondo il mio modesto punto di vista (e non solo mio) far installare un impianto semaforico per i mezzi pesanti ed i Bus.

Parlandone con qualke amico mi farò promotore per una petizione per sollecitare l’ente ad attivarsi per dare un segno di vita anche per la frazione dive sono nato e cresciuto e dove ho vissuto feste natalizie vive e non di desolazione e rassegnazione perenne

Molto presto inizieremo a raccogliere i consensi dei cittadini, ovviamente Pianillo necessita anche di altro come parcheggi ed aree di lunga sosta così a qualcuno potrebbe venir voglia di investire in Qualche bella attività