Agerola. La visita al presepe vivente di Campora ancora più emozionante grazie ad un’app

Agerola. Grande attesa per la 31esima edizione del presepe vivente di Campora, che attira ogni anno tantissimi visitatori felice di potersi immergere nell’atmosfera natalizia che le scene sapientemente allestite riescono a trasmettere. La novità di quest’anno, oltre al percorso più lungo, è legata alla tecnologia. Sarà possibile, infatti, scaricare ed installare gratuitamente sul proprio smartphone un’applicazione che permetterà di visitare il presepe aiutati da un’audioguida che fornirà indicazioni e supporti multimediali che permetteranno di vivere in maniera ancora più piena l’esperienza della visita al presepe vivente. Intanto, riportiamo le quattro date in cui il presepe vivente sarà visitabile: domenica 16 dicembre, mercoledì 26 dicembre, domenica 30 dicembre e venerdì 4 gennaio, dalle ore 17.00 alle 21.00.