Agerola: Inalzate al cielo tre lanterne per ricordare i giovani scomparsi

«Domenica 23 dicembre iniziamo la 31esima edizione del presepe vivente di Agerola – annuncia don Giuseppe Milo, della chiesa di San Martino Vescovo – Alle 17 sarà inaugurato il presepe, ma prima saremo raccolti in preghiera e saranno liberate tre lanterne simboliche per non dimenticare i nostri angeli: il piccolo Roberto, Sebastiano e Antonio. A loro dedichiamo il nostro lavoro e sacrificio. Sono loro che dovranno donare noi e alle proprie famiglie la forza per andare avanti».

Un momento non semplice che per il terzo anno vive la comunità di Campora e sempre nel medesimo periodo dell’anno.