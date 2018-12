Agerola, Imperati prepara il ritorno di Michele Pisacane

Agerola. Silvio Imperati è il nuovo coordinatore cittadino di Popolo Idea e Libertà. Si tratta del movimento, che guarda al centrodestra, guidato a livello regionale dall’ex deputato e sindaco di Agerola, Michele Pisacane. Il nuovo movimento presenterà una lista alle prossime elezioni Regionali, in programma nel 2020. E un posto sarà sicurament e appann aggio di un membro della famiglia dell’ex onorevole originario di Agerola, che è riuscito a resistere a Montecitorio balzando dal centrodestra al centrosin istra, e sostenendo alle scorse Europee del 2013 anche un candidato della Lega (Angelo Attaguile) per tentare (invano) un ripescaggio alla Camera. Ma adesso, archiviata la sconfitta alle Politiche del 4 marzo scorso, quando la moglie Annalisa Vessella (candidata all’unonimale nel collegio stabiese della Camera) fu sconfitta da Catello Vitiello. E proprio lady Pisacane potrebbe essere la candidata di punta, alle prossime Regionali, di Popolo Idea e Libertà. Insomma, le grandi manovre politiche in vista di un posto al consiglio regionale sono già partite sui monti Lattari. E ad Agerola, il movimento sarà rappresentato da Silvio Imperati, fedelissimo

della prima ora di Michele Pisacane, in rotta di collisione con il gruppo civico di minoranza Per Agerola. «È con enorme piacere – afferma – che quest’anno faccio gli

auguri di buone feste da coordinatore di un movimento politico. Un grazie particolare ma all’amico fraterno Michele Pisacane, il quale mi ha conferito l’incarico di coordinatore cittadino del nascente movimento politico. La mia idea politica parte da lontano, si ispira al cattolicesimo democratico, fatta di sogni e certezze legate alla nostra terra. Le mie battaglie costruttive – continua – sono e saranno soltanto per il benessere del nostro amato territorio». Sarà importante verificare come si comporteranno i consiglieri di opposizione, rispetto a questa novità politica proiettata già alle Regionali del 2020.