Agerola, continua il successo del Presepe Vivente. Gli organizzatori: “Presenze triplicate”

Anche quest’anno il Presepe Vivente Agerolese regala soddisfazioni agli organizzatori e agli agerolesi tutti, gente ospitale, contenta di vedere il loro paese di nuovo pieno dopo il boom estivo.

Il comitato organizzativo ha spiegato a Positanonews: “Rispetto all’anno scorso le presenze sono triplicate. Abbiamo venduto anche il triplo di biglietti per la degustazione. Le persone sono giunte fin qui da tutta la Campania e sono rimaste tutto molto soddisfatte”.

La prima data del 23 dicembre, dunque, è andata meglio di qualsiasi previsione. Si cerca ora di replicare il successo nelle successive tre giornate. Oggi 26 dicembre avrà luogo la seconda. Il luogo, chiaramente, è sempre lo stesso: la frazione Campora, che anche al di fuori del periodo natalizio assomiglia tanto ad un Presepe.

Si comincia alle ore 17 e si finisce alle 21. I visitatori potranno trascorrere qualche ora a visitare le scene della Natività di Gesù Cristo in salsa agerolese e, al contempo, degustare diversi piatti della tradizione paesana. L’ingresso è gratuito, il biglietto per la degustazione costa 6 euro. Un’altra novità rispetto al 2017, oltre a nuove scene e un percorso leggermente più lungo, è rappresentata dall’installazione dei mercatini di Natale, dove si potranno acquistare oggetti di vario genere ideali proprio come regalo di Natale (a questo punto leggermente in ritardo).