Agerola consiglio comunale di fine anno, si pensa al brindisi il primo al Palasport

Si è svolto senza particolari polemiche tra maggioranza e opposizione, l’ultimo Consiglio comunale agerolese del 2018. Tra i banchi della minoranza erano assenti i consiglieri Giancarlo Panariello e Lucia Naclerio, così a rappresentare la civica Per Agerola erano il capogruppo Matteo Florio e Rosario Apuzzo (fondatore del movimento Forza Agerola). Sono stati cinque i punti all’ordine del giorno approvati dal civico consesso: oltre alla lettura ed approvazione delle delibere della seduta del 16 novembre e alle comunicazioni del sindaco, l’aula ha votato altri tre punti. A partire dalla revisione periodica delle partecipazioni, proseguendo con il riconoscimento di un debito fuori bilancio e all’approvazione del piano generale degli impianti pubblicitari. Per quanto riguarda quest’ultimo punto, il nuovo piano è stato redatto dal consigliere con delega al Turismo Tommaso Naclerio, con particolare riferimento all’adeguamento alle nuove normative nell’ambito della cartellonistica pubblicitaria e alle tabelle commerciali nelle varie frazioni cittadine. A margine della seduta, oltre al tradizionale e classico scambio di auguri, il sindaco Luca Mascolo ha ricordato l’importanza del cartellone invernale “Festival del Sentiero degli Dèi”, che ha richiamato anche in queste festività natalizie e di fine anno tanti turisti nella località dei monti Lattari. “Tutto è dovuto al grande spirito di comunità e di sacrificio che da sempre accomuna tutti gli agerolesi – ha affermato il primo cittadino – A tal proposito, oltre ai vari spettacoli (tra cui quello svoltosi sabato scorso a Campora con i fratelli Massimiliano e Gianfranco Gallo, che hanno rievocato i “Sette vizi napoletani”) va senza dubbio ricordato l’appuntamento del primo gennaio, quando alle 18 partirà ufficialmente l’attività del palasport Alfonso Criscuolo. Quest’anno abbiamo voluto rievocare ancora di più le nostra antiche tradizioni legate al Capodanno, quando tutti gli agerolesi si scambiavano gli auguri proprio al Palazzetto dello sport con una tombolata e spettacoli vari”.