Agerola. A Campora decine di furti negli appartamenti in pieno giorno, la paura dei residenti

Agerola. Queste festività natalizie sono purtroppo amare per tanti agerolesi vittime dei cosiddetti topi d’appartamento. Proprio tra la vigilia ed il giorno di Natale, in località Campora, si sono registrati una decina di furti in abitazioni, avvenuti in pieno giorno e senza che nessuno si accorgesse di nulla. Le famiglie vittime dei saccheggi non erano in casa al momento dell’incursione dei ladri, alcune di esse erano uscite per andare a scambiare gli auguri con amici o parenti ed al loro rientro hanno trovato una strenna natalizia per niente piacevole. Sicuramente sarà un Natale che non dimenticheranno ma questo accende ancora una volta i riflettori sulla necessità di intensificare i sistemi di videosorveglianza in zone che fino a qualche anno fa era tranquille ma che ora non lo sono più. I residenti hanno paura e adesso temono di allontanarsi dalle proprie abitazioni per evitare di lasciarle incustodite. Risalire agli autori dei furti non sarà facile a causa della mancanza delle telecamere di sorveglianza e difficilmente i malviventi saranno assicurati alla giustizia e questo contribuisce ad aumentare ancora di più il senso di insicurezza nel paese sapendo che gli autori dei saccheggi sono ancora a piede libero e potrebbero tornare ad agire.