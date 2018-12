Agerola, altro furto: svaligiato appartamento di commercianti locali

Torna la paura ad Agerola per quanto riguarda i furti negli appartamenti. Soltanto due mesi fa vi avevamo parlato di una rapina shock a Bomerano in cui rimase coinvolto un 70enne del posto. Precisamente, ricordiamo, fra l’una e le due di notte, in una villetta di via Dei Campi, si introdussero almeno due rapinatori (secondo il racconto reso dalla vittima alle forze dell’ordine) all’interno dell’abitazione di un 70enne che vive da solo: quest’ultimo venne legato, imbavagliato, picchiato e derubato di circa 800 euro.

L’uomo in stato di choc riuscì poi a chiedere aiuto e fu portato all’ospedale San Leonardo dove i medici gli riscontrano contusioni multiple con ecchimosi diffuse, un’infrazione alle ossa nasali, un edema sottorbitario ed ecchimosi congiuntivale.

Nel pomeriggio di lunedì, invece, nella frazione di San Lazzaro, è stata derubata un’abitazione di alcuni commercianti della zona. I ladri hanno rubato soldi in contanti e vari gioielli per un valore di diverse migliaia di euro. I Carabinieri di Castellammare di Stabia stanno ora indagando: si spera di individuare i colpevoli attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.