Sorrento, affittasi villa panoramicissima in parco con giardino e posti auto.

Ingresso in soggiorno con camino, cucina con affaccio in terrazza sul mare, lavanderia, ripostiglio e camera da letto con bagno. Salendo sopra 5 camere da letto vista mare e salendo ancora terrazza di copertura esclusiva attrezzata a solarium. 16 posti letto. A partire da 50 euro a persona a notte. Per info e prenotazioni chiama allo 0818788600 oppure al 3382796034