Addio all’ex Presidente George Bush Senior, venne in visita anche a Positano

A 94 anni ci ha lasciato l’ex Presidente degli Stati Uniti d’America: George H.W. Bush. Le parole dopo la sua scomparsa da parte di figure di un certo spessore come Donald Trump sono di elogio puro: “Ha ispirato generazioni di Americani, l’addio di un grandissimo”, ed anche le parole di Obama sono state di assoluta gratitudine verso Bush Senior: “Un patriota ed un umile servitore dell’America”.

“Poppy” (George Bush Senior)

Poppy, il nome che gli affibiavano in famiglia, faceva fatica ad entrare in sintonia con le persone dato il suo carattere molto duro, a tratti scontroso. Tuttavia era davvero una grande persona che teneva talmente tanto al suo Paese, che lo si definiva come “patriota”. La sua famiglia navigava nell’oro: figlio di un banchiere di Wall Street, era solito recarsi a scuola con una limousine. E’ stato deputato dal 1966 al 1970 ma Bush Senior non riuscì mai a diventare senatore. Era sicuramente una persona molto fedele ed ecco che, per questo motivo, venne nominato ambasciatore ONU nel 1971. Durante lo scandalo “Watergate”, che coinvolse alcune intercettazioni, Bush Senior venne candidato al Partito Repubblicano e la situazione era abbastanza complessa dal momento che le intercettazioni riguardavano proprio i repubblicani; nonostante tutto lui ne uscì testa alta riuscendo ad ottenere il titolo di primo abasciatore in Cina. Soltanto un anno dopo, però, lasciò la carica per diventare il capo della CIA. Successivamente, dal 1981 al 1989 riuscì ad ottenere la carica come Vicepresidente degli Stati Uniti sotto Ronald Reagan e dal 1989 al 1993, è stato il 41° Presidente degli USA. Ci teniamo a sottolineare un breve scorcio della sua vita: la visita a Positano. Si sa la Costiera Amalfitana e la Penisola Sorrentina sono famose in tutto il mondo e sono sempre state apprezzatissime dagli uomini più noti e potenti al mondo, oltreoceano.