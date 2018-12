Ad Amalfi chef gourmet in campo per il pranzo di Natale degli anziani

Il pranzo di Natale organizzato dal Comune per gli anziani di Amalfi avrà quest’anno un menù gourmet. A prepararlo saranno Antonio Dipino, chef stellato de La Caravella, Antonio Pisani owner del Lido Azzurro, e Alessandro Tormolino del Sensi restaurant recentemente premiato a Parigi da La Liste. Saranno loro i protagonisti di questo evento che l’Amministrazione comunale di Amalfi, guidata dal Sindaco Daniele Milano, organizza ogni anno per gli anziani della città. Oltre un centinaio gli ospiti attesi al pranzo di Natale che si svolgerà come consuetudine nel plesso della scuola elementare di Amalfi.

Al pranzo di Natale, organizzato in collaborazione con l’Associazione Pensionati “Orizzonti Sereni” parteciperà anche l’arcivescovo di Amalfi – Cava de’Tirreni, Monsignor Orazio Soricelli, mentre le zampogne con le loro nenie natalizia animeranno il momento conviviale. Tre saranno le portate servite nel corso del pranzo di Natale oltre al dolce che verrà invece preparato dalla Pasticceria Pansa: due primi (tubettoni al ragù di pesce e risotto) e un secondo (polpette con purea di patate al limone) e per finire il classico pasticciotto. A fornire il proprio supporto ci saranno anche alcuni dipendenti della ditta Glm Ristorazioni che gestisce la mensa scolastica del plesso di Largo Spirito Santo.

«Quello organizzato per gli anziani della Città è un momento conviviale a cui l’amministrazione comunale tiene in modo particolare – dice il consigliere delegato alle politiche sociali Francesca Gargano – E quest’anno sarà impreziosito dalla partecipazione di alcuni chef gourmet che con i loro piatti renderanno ancora più esclusivo questo evento che rappresenta un momento di forte socializzazione».