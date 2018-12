Accordo Eav-Abbac, ecco la novità: biglietti venduti anche nei B&B

Interessante novità prodotta da un fruttuoso accordo tra EAV e Abbac. Da ora in poi, infatti, i biglietti per la Circumvesuviana e per la Cumana saranno disponibili anche presso i Bed&Breakfast. Un modo per andare incontro alle esigenze non solo dei pendolari, ma soprattutto dei tantissimi turisti che si riversano ogni anno nel treno che collega Napoli a Sorrento. Eav e Abbac, quindi, hanno sottoscritto una convenzione per la distribuzione e la rivendita dei ticket nelle strutture ricettive extralberghiere di tutta la Regione.

EAV si occuperà di fornire all’Abbac i biglietti per corse sia ordinarie che speciali. L’accordo in questione è giunto al termine di un incontro a cui hanno preso parte il presidente Eav Umberto De Gregorio e il presidente Abbac Agostino Ingenito. Oltretutto, tutti i gestori di B&B, affittacamere, case ed appartamenti per vacanze potranno divulgare le informazioni sugli orari e distribuire i biglietti per le corse ordinarie e dei servizi di trasporto speciale.